Castello delle cerimonie: dipendenti in piazza. Gaetano: "Difenderemo il nostro diritto al lavoro"

I dipendenti de La Sonrisa sono pronti a scendere in piazza per difendere il proprio diritto al lavoro dopo che la Cassazione ha emesso sentenza di confisca. L'annuncio arriva da uno dei volti più noti del "Castello delle cerimonie": il cameriere Gaetano Davide. "Condividere con voi quello che ci sta succedendo è sinonimo di farvi partecipe come sempre della nostra vita, nel bene e nel male. Condividere significa dividere tutto, compartecipare", scrive Nino.

"Allora vi chiediamo di partecipare con noi al corteo di sensibilizzazione che terremo giovedì 22. I dipendenti della Sonrisa e non partiranno dal Castello alle ore 09:30 per recarsi in piazza Noi difenderemo il nostro amato diritto al lavoro che da 40 anni dà dignità alle proprie famiglie. Quindi, chi ama il proprio lavoro e ama il nostro lavoro si senta con affetto invitato a partecipare. Vi aspettiamo numerosi", conclude il noto cameriere.

Boom di disdette

Intanto è boom di disdette per il ristorante La Sonrisa. La nota struttura di Sant'Antonio Abate, protagonista del programma "Il Castello delle Cerimonie", ricordiamo, è stata confiscata e affidata al comune dopo la sentenza della Corte di Cassazione emessa nei giorni scorsi. In tanti - soprattutto coppie di sposi - sognavano di poter festeggiare con amici e parenti nella sfarzosa "villa" della famiglia Polese, ma le vicende degli ultimi giorni sembrano "infrangere" questi sogni.

Sono tante, infatti, le disdette fatte pervenire a La Sonrisa e tante ne potrebbero arrivare nelle prossime ore. Ma ad esser preoccupati non sono solo i poitenziali clienti, ma anche lo staff. Si parla di oltre 150 addetti ai lavori che temono per il proprio posto di lavoro. Prorpio questa mattina, un folto gruppo di dipendenti, avrebbe deciso di raggiungere il comune per chiedere un incontro con la sindaca di Sant'Antonio Abate, Ilaria Abagnale. La richiesta è quella di attivarsi per garantire la continuità lavorativa dell'hotel e - quindi - l'importante fonte di reddito per circa 300 famiglie.

La vicenda giudiziaria

Il caso relativo alla Sonrisa è iniziato nel 2011, con gli inquirenti che contestarono una lunga serie di abusi edilizi realizzati secondo loro a partire dal 1979 su di un'area ampia oltre 40mila metri quadri. Con la sentenza del tribunale di Torre Annunziata, emessa nel 2016, vennero condannati Rita Greco, defunta moglie del "Boss delle Cerimonie" Tobia Antonio Polese, e Agostino Polese, suo fratello, che ricopriva la carica di amministratore della società.

La sentenza di primo grado venne riformata in parte dalla Corte d'Appello di Napoli e da ieri la sentenza è passata in giudicato con il pronunciamento della Cassazione.

