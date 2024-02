Addio alla Sonrisa, protestano i dipendenti. La sindaca: "I Polese non possono restare"

Qualsiasi sarà il futuro del Castello delle Cerimonie, la famiglia Polese non ne farà parte. Non usa mezzi termini Ilaria Abagnale, sindaca di Sant'Antonio Abate, in provincia di Napoli, Comune divenuto proprietario della Sonrisa dopo la sentenza di confisca per lottizzazione abusiva: "Valutiamo soluzioni per i lavoratori, ma nessuna di queste prevede la presenza degli ex titolari".

Si chiude così una mattinata di passione cominciata con la marcia dei dipendenti del Castello, con familiari al seguito, che chiedono di conservare il loro posto di lavoro. Sono circa 250 le persone impiegate, a cui dovrebbero aggiungersi quelle dell'indotto. "La Sonrisa siamo noi" recita uno degli striscioni esposti durante la marcia a Sant'Antonio. "Alle istituzioni chiediamo di continuare a esercitare la nostra professione al Castello" affermano i manifestanti. Donna Imma Polese, figlia del capostipite don Antonio, il boss delle cerimonie della televisione, non ha partecipato al corteo. "Noi non chiediamo di restare alla guida della Sonrisa - afferma Anna Paola Greco, cugina di Imma - vogliamo, però, che vengano salvati i lavoratori. Fanno parte della nostra famiglia e devono continuare a lavorare qui".

Ancora più netta la posizione dei dipendenti: "Non lavorerei mai per un'altra proprietà - spiega Davide Gaetano, uno dei veterani del Castello - Noi facciamo parte della famiglia Polese. Senza la famiglia Polese non esiste il Castello delle Cerimonie". Una delegazione dei dipendenti è stata accolta dalla sindaca Abagnale. "Porteremo le loro ragioni sui tavoli deputati - assicura la prima cittadina - senza dimenticare che c'è una sentenza secondo la quale il Comune è già ora proprietario della Sonrisa. Secondo la legge può essere abbattuta, riutilizzata a fini sociali oppure affidata alla gestione di terzi. Ciò che è certo è che in nessun caso sarà possibile la presenza dei Polese. Leggeremo la sentenza e cercheremo una soluzione possibile per i dipendenti".