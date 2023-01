Esonda il fiume, automobilisti intrappolati nelle auto

Esonda il fiume Sarno a causa del maltempo, che si sta abbattendo su tutta la Campania. Via Ripuaria, che costeggia il fiume, invasa dall'acqua. Diversi gli automobilisti intrappolati nelle vetture. Non avevano infatti notato la segnalazione dei dispositivi luminosi e materiali (semafori e transenne), che consigliavano di evitare l'accesso sulla strada.

L'intervento dei volontari del gruppo comunale di Protezione Civile di Castellammare di Stabia si è reso necessario per trasbordare fuori dall'acqua le persone in pericolo.

Altri interventi della Protezione Civile comunale di Castellammare di Stabia sono stati richiesti per la caduta di un albero sulla carreggiata, all'uscita dalla Galleria che porta ai boschi di Quisisana e per un ramo spezzato in via Varano che impedivano la circolazione stradale.

Forti mareggiate con onde alte hanno allagato la Villa Comunale invasa da acqua, sabbia e detriti.

L'allerta meteo proseguirà sino a venerdì mattina su tutta la Campania.