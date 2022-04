Il Comune: "Castel dell'Ovo dovrà rimanere chiuso al pubblico a tutela dell'incolumità dei visitatori"

"In seguito al distacco di alcune pietre dalla facciata, in attesa della messa in sicurezza, Castel dell'Ovo dovrà rimanere chiuso al pubblico a tutela dell'incolumità dei visitatori. Sono pertanto sospese tutte le attività culturali previste, quali mostre, spettacoli, convegni, visite guidate. Sarà consentito l'accesso esclusivamente per motivi di servizio, nel rigoroso rispetto delle norme di sicurezza", fa sapere il Comune di Napoli.

Brutta sorpresa dunque per i turisti che non potranno visitarlo fino a data da destinarsi.