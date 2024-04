"La camorra dietro al mercato nero dei vestiti usati". La denuncia di Borrelli

Effrazioni continue ai contenitori per abiti usati, all’Arenella la scorsa notte anche il furto di camion. Europa Verde: "Situazione critica. Servizio va organizzato in altro modo. La camorra dietro al mercato nero dei vestiti usati come spiegato anche dalla commissione ecomafie". Il furto di un camion adibito al prelievo degli abiti usati dagli appositi contenitori in via Pietro Castellino getta ombre inquietanti su un settore particolarmente delicato del prelievo dei rifiuti. Nei giorni scorsi si sono susseguiti scassi e forzature a gran parte dei contenitori posizionati dalle ditte affidatarie del prelievo degli abiti usati. La scorsa notte, un furto di un camion, che evidenzia la criticità di un settore dello smaltimento dei rifiuti da sempre nel mirino sia della criminalità organizzata sia di razziatori

“Sono così numerosi gli scassi, che sembrerebbe stia diventando antieconomico da parte delle ditte affidatarie continuare nel loro operato, bisogna valutare a questo punto nuove modalità di conferimento, magari prevedendo l’espletamento del servizio presso le isole ecologiche, strutture protette, e meno esposte alla delinquenza” dichiara il capogruppo di Europa Verde alla V Municipalità Rino Nasti. "Come è stato già relazionato dalla commissione ecomafie - spiega il deputato Francesco Emilio Borrelli vice presidente proprio della commissione bicamerale – “attorno alla raccolta di vestiti usati c'è un'attività impressionante della criminalità che gestisce e rivende i materiali in un mercato parallelo. Chiederò una nuova audizione ad hoc su questo mercato infame che non solo fa fare affari sporchi alla camorra ma crea un immenso disagio alla cittadinanza".