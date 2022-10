Rifiuti in strada e cassonetti affilati, la denuncia: "Pericolosissimi per i bambini. E un disabile come fa a passare?"

Rotonda di via Epomeo nel quartiere Soccavo, persistono il problema rifiuti e il difficile accesso al marciapiede.

"Non si riesce a passare sul marciapiede per i rifiuti e per la presenza dei bidoni della spazzatura. Sono anche pericolosi perchè rotti e affilati. Come fanno un disabile o un genitore con un passeggino a transitare?", si chiede Gianluca Attanasio, campione paralimpico.

"Lo sport mi consente ancora oggi di guardare a tante realtà di tante città italiane e oltre quando sono a Napoli sento dentro di me una grande rabbia per una ricchezza che abbiamo e che altri si sognano. Quando cammino sui marciapiedi sento l'indignazione salire, penso a noi napoletani onesti, produttivi, brillanti, e tutto questo scempio non fa parte di noi della nostra cultura. Soccavo un quartiere di quella Napoli viva, siamo a ridosso della Rotonda di via Epomeo un quartiere che è parte di congiunzione tra Arenella e Vomero, ma nonostante questo una delle arterie più importanti di questa realtà via Giustiniano non è ne carne ne pesce, per intenderci non è di competenza della Municipalità Soccavo ma del Comune di Napoli centrale ed è qui che diventa zona di estrema dimenticanza da parte delle Istituzioni che sono totalmente assenti. La mattina vedo passare gli addetti dell'ASIA che oggi lavorano solo con un Ventilatore che butta aria e sposta le carte, le getta in strada poi passa un camioncino e le raccoglie, mentre tutta la Monnezza parlo dei SOLIDI restano a terra per anni senza che nessuno si curi di toglierla e questo è un fatto quotidiano sono spariti gli Spazzini che una volta spazzavano e raccoglievano la monnezza da terra. Quindi quando camminiamo sui marciapiedi sembra di essere in quelle Favelas da 4 Mondo dove dobbiamo fare attenzione a non inciampare in bottiglie, vetri rotti, sacchetti. I bidoni come si evince dal video sono stati messi li da mesi con pezzi di metallo taglienti che sfregiano la pelle dei cittadini. Decine di lettere al Sindaco di Napoli cadute nel vuoto per non palrare dell'assenza totale della Municipalità Soccavo. Bidoni che sono da impedimento architettonico, ci vorrebbe un intervento della Procura di Napoli per il rischo a cui i cittadini sono costretti a correre con la sola colpa di voler camminare su un marciapiede occupato da questi bidoni inutilizzabili ammaccati che ostruiscono il passaggio costringendo mamme con passeggini, anziani, ragazzini sulla carreggiata stradale. Dei disabili poi poco importa, loro non passano! Come Campione Sportivo e Ambasciatore del CONI Per lo sport e le periferie povere d'Italia non accetto di vedere questo scempio me ne vergogno profondamente, nel mio video ho segnalato da mesi alberi che non sono potati e dai quali cadono RAMI DI 2 METRI. Tutti protestano e nessuno interviene parlo di ASIA ma anche del gravissimo silenzio di un'Amministrazione che pare abbia dimenticato i napoletani, e come diceva il Candidato Sindaco io lo chiamo per nome, Gaetano vieni con me a fare un giro a Soccavo ti invito in qualità di rappresentante di quella Napoli operosa, onesta, brillante e sportiva che ci onora nel mondo", conclude.

(Video di Gianluca Attanasio)