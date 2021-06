Lo sfogo di Antonia Cassandra Capasso: "Sconvolta dalla morte di Michele Merlo. Potevo finire come lui"

"Ormai si parla solo di Covid. Non è normale che un ragazzo debba tornare a casa dopo che era stato in ospedale e poi è morto. Non posso più sentire queste cose. Mi fanno stare male", afferma su Facebook Antonia Cassandra Capasso, cantante napoletana che sostenne il provino per Amici direttamente dal letto di un ospedale dove era ricoverata per una leucemia, riferendosi alla morte del cantante Michele Merlo.

"Mi sono fatta operare contro il parere dei primi medici"

"Anche io come Michele sono stata copita dalla leucemia e sto lottando per uscirne. I primi medici che mi hanno visitata mi avevano sconsigliato di eliminare la pallina che avevo, credendo fosse benigna 'perchè altrimenti sarebbe stata deturpata la mia bellezza'. Per fortuna non li ho ascoltati e mi sono fatta operare o adesso non sarei qui. In cuor mio ho sempre saputo che qualcosa non andava, non stavo bene. Per fortuna al Cardarelli ho incontrato medici bravissimi che mi hanno salvata. Non trascurate alcun sintomo, fatevi controllare e andate dai migliori professionisti", conclude nel suo sfogo.