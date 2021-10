Grave incidente stradale a Casoria in via Pio XI. Tre le automobili coinvolte. Ad avere la peggio la vettura con a bordo quattro ragazze, uscita fuori di strada improvvisamente, che si è andata a schiantare contro le auto in sosta.

Leggere ferite per le giovani coinvolte, nessuna desta particolare preoccupazione. Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia.