Caso Covid all'ufficio matrimoni: Comune a mezzo servizio

Disservizi e timore al Comune di Secondigliano dove nei scorsi giorni è stato riscontrato un caso di positività al Coronavirus. Dopo l'esito del tampone, su un dipendente dell'ufficio matrimoni, la struttura è stata prontamente chiusa per le operazioni di sanificazione e igienizzazione. La riapertura parziale è avvenuta questa mattina: ancora chiusi gli uffici frequentati dall'impiegato positivo.

Intanto, è bastata una sola giornata di chiusura per far emrgere tutti i disservizi del Comune. Proprio in mattinata, davanti allo sportello per la richiesta di certificati di residenza, c'è stata ressa e non sono mancati attimi di tensione. Alcune persone hanno discusso per la fila e la tensione ha portato subito ad un mini assembramento.