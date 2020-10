Ha il Covid con sintomi gravi, ma i soccorsi ritardano: la denuncia della sorella|VIDEO

Positivo al Covid si aggrava improvvisamente, ma i soccorsi ritardano. Questa è la vicenda che vede protagonista Salvatore, un 30enne di San Pietro a Patierno che era un positivo asintomatico fino a ieri sera quando sono sopraggiunti problemi respiratori e febbre alta. A raccontarci la sua vicenda è la sorella. “Mio fratello ha contratto il Covid da una settimana. Ieri sera ha avuto sintomi come febbre, vomito e problemi respiratori. Abbiamo chiamato il 118, l’Asl e il medico curante, ma ognuno ci ha dato una cura diversa”, ha raccontato a NapoliToday.

Anche altri parenti di Salvatore sono positivi: il padre è ricoverato in ospedale, mentre la sorella è asintomatica. Venendo alla questione soccorsi, il 118 ha rimandato in un primo momento la questione all'Asl di San Pietro a Patierno che, però, è chiusa per la positività di un medico, così come anticipato questa mattina da NapoliToday. Nel video il racconto della sorella di Salvatore.