Variante Delta, nuovi casi nel napoletano: "Nessun allarmismo, ma massima prudenza"

Nuovi casi di variante Delta del Covid sono stati registrati nel napoletano. Due nuovi positivi, in particolare, sono stati registrati a San Giorgio a Cremano. Questo l'annuncio del sindaco Giorgio Zinno: "Cari concittadini, nella nostra città sono stati riscontrati due casi di positività alla variante Delta Sars-Cov-2, su un totale di 8 concittadini attualmente contagiati. L'identificazione della variante cosiddetta indiana è stata riscontrata a seguito di analisi specifiche effettuate sui tamponi positivi, al fine di individuare ed isolare tempestivamente tali casi.

La Asl Na 3 Sud oggi ha diffuso il nuovo protocollo da applicare in caso di variante Delta che prevede un tracciamento dei contatti, esteso e particolarmente accurato, a partire dai 14 giorni precedenti la data del tampone. Il contact tracing comprende: contatti familiari ed extra familiari; contatti connessi a partecipazioni a feste private, manifestazioni, eventi religiosi e sportivi e comunque sia al chiuso che all'aperto; contatti connessi a pubblici esercizi abitualmente frequentati;

In questo periodo si parla molto della variante delta e della sua diffusione, ma la situazione nella nostra città non deve allarmarci, anche in virtù di un numero mai così esiguo di positivi totali. Tuttavia è chiaro che dobbiamo porre grande attenzione ai nostri comportamenti quotidiani, continuando ad osservare la massima prudenza, soprattutto ora che siamo tornati in zona bianca e stanno riprendendo quasi tutte le attività collettive.

Il mio invito è sempre quello di rispettare le misure di sicurezza raccomandate; indossare le mascherine fino a nuove disposizioni; lavarsi spesso le mani e continuare a comportarsi con responsabilità. Infine, non dimentichiamo l'importanza delle vaccinazioni. Sebbene si stia studiando la riposta immunitaria dei vaccini per questa variante delta, il raggiungimento di un’elevata copertura vaccinale ed il completamento dei cicli di somministrazione delle dosi, rappresenta comunque uno strumento indispensabile ai fini della prevenzione di ulteriori recrudescenze di episodi pandemici".