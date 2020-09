Coronavirus, tre nuovi positivi ad Afragola. Il sindaco: "Rientri da fuori regione"

Altri tre cittadini sono stati contagiati dal Coronavirus ad Afragola. È stato il Dipartimento di prevenzione ASL 2 Napoli Nord a comunicarlo al primo cittadino Claudio Grillo, che ha riportato la notizia.

"I tre contagiati sono tutti rientrati da fuori regione e sono asintomatici - spiega il sindaco - due di essi sono presso le famiglie mentre il terzo sta effettuando la quarantena presso un altro comune della Campania. Questo dato porta a 24 gli afragolesi coinvolti in questa seconda fase del Coronavirus.

"Il lento e costante aumento del numero dei contagiati deve spingere - va avanti il primo cittadino afragolese - a non abbassare la guardia in questa fase delicata dell'epidemia. In questo momento è ancor più indispensabile essere attenti e meticolosi nell'applicare tutte le regole di comportamento che ci sono state date".

Nella stessa giornata di oggi era emersa anche la positività di un operatore sanitario nella città di Boscoreale.