"Chiudiamo le scuole per un mese": la proposta dalla Penisola Sorrentina dopo il boom di contagi

Altri casi di positività da Covid 19 in Penisola Sorrentina. "La mappatura dei contatti dei positivi - sottolinea il sindaco di Vico Equense, Andrea Bonocore - continua a segnalare altri casi. Il Dipartimento di Prevenzione mi comunica, infatti, altri cinque concittadini positivi al Covid-19. Rivolgo un accorato appello al rigoroso rispetto delle norme". Ad oggi, includendo i nuovi casi di Vico Equense il totale in Costiera sale a quota 110. Sono venticinque i soggetti attualmente positivi a Piano di Sorrento, 23 a Vico Equense, 17 a Meta, 16 a Sorrento, 15 a Sant'Agnello e 14 a Massa Lubrense.

Stop alle scuole: la proposta del sindaco

Ha lanciato un appello dalla sua pagina facebook il sindaco di Piano di Sorrento e medico di professione Vincenzo Iaccarino. "Mi è stato comunicato stamani dal Dipartimento di Prevenzione dell'Asl la positività al Covid 19 di altri 3 nostri concittadini, il padre dei 2 bambini di 4 e 6 anni di cui vi ho dato notizi ieri e una giovane madre con la sua piccola di appena 20 giorni ricoverate al Secondo Policlinico in condizioni stazionarie a cui diamo un abbraccio forte. Vi invito ora a una riflessione scevra da pregiudizi sulla situazione sanitaria che stiamo vivendo per il forte riacutizzarsi della pandemia e che vede bambini di scuola materna costretti a essere sottoposti al tampone nasofaringeo per verificarne l'eventuale positività al covid essendosi manifestati casi che hanno riguardato compagni di classe o familiari. L'eventuale decisione di sospendere temporaneamente le attività in presenza per 1 mese, ovviamente, riguarderà anche tutti contesti esterni associativi, sportivi cioè i luoghi dove gli assembramenti si concretizzano spontaneamente e pericolosamente".