Bollettino scuole: a Napoli 57 nuovi positivi e 139 contatti stretti in quarantena

L'Asl Napoli 1 ha diffuso un bollettino che aggiorna l'andamento dei casi Covid nelle scuole cittadini. Nella settimana che va dal 23 al 28 settembre sono 57 i casi segnalati. Sette riguardano le scuole dell'infanzia (5 studenti, 1 docente e 1 non docente), 20 la Primaria (18 studenti e 2 docente), 11 la Secondaria di primo grado (tutti studenti), 19 la Secondaria di secondo grado (18 studenti e un docente).

I contatti posti in quarantena per essere stati in contatto con i positivi sono 139 così ripartiti: 35 casi nell'infanzia, 44 Primaria, 60 Secondaria Ii grado.