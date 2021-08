Covid-19, positivi in crescita dell'11% in Campania nell'ultima settimana

In aumento il numero dei posti letto occupati nelle aree mediche (+ 20%), mentre si è ridotta l’occupazione del posti letto nelle terapie intensive

La settimana di Ferragosto del 2021 (dal 9 al 15 agosto) si chiude con un lieve aumento dei nuovi positivi al Covid in Italia. Ne sono 44.252 rispetto ai 41.069 della settimana scorsa (+ 8%). Cresce anche l’incidenza settimanale su 100 mila abitanti passata da 69 a 75. L’incremento si è avuto anche in Campania: siamo passati da 3.226 a 3.580 (+ 11%). L’aumento ha impattato sull’incidenza, lievitata da 57 a 63. Questo è quanto emerge dalla consueta analisi settimanale sui numeri del contagio a cura del Direttore Scientifico e Responsabile del Dipartimento Salute ANCI Campania, Antonio Salvatore.

Nella nostra regione è in aumento il numero dei posti letto occupati nelle aree mediche (+ 20%), mentre si è ridotta l’occupazione del posti letto nelle terapie intensive. In crescita anche il tasso di positività sui tamponi eseguiti (4%) e sulle persone testate (16%). Cresce, purtroppo, in Campania anche il numero dei decessi: ne sono 28 rispetto ai 18 della settimana scorsa.