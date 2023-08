La spiaggia di Casevecchie liberata dopo 50 anni di cancelli: "L'abbiamo restituita ai giovani"

Buone notizie da Bacoli con la riapertura della spiaggia di Casevecchie, dopo 50 anni di abusivismo. Ad Annunciarlo è lo stesso sindaco Josi Gerardo Della Ragione in un post su Facebook.

"È fantastico! Abbiamo restituito ai ragazzi la spiaggia di Casevecchie. Dopo 50 anni. Non più cancelli. Mai più capannoni abusivi. Ma un campo di beach basket. Con, sullo sfondo la meraviglia del promontorio di Miseno. Magia. Due canestri. Un campo. Una rete di pallavolo. È tutto qui. Ed è pubblico, gratuito. Un servizio per la comunità. Per i residenti, per chi ama la nostra città. Ma anche per i tanti che qui ormeggiano la propria di barca. E che, ad ogni ora del giorno, possono qui divertirsi. Anche di notte. Abbiamo installato l’illuminazione, alimentata a pannelli solari. Abbattere recinzioni, reti, citofoni, baracche, non è stato semplice. Andava fatto. Ed oggi il beneficio sta diventando sempre più collettivo. Finita qui? No. Siamo solo all’inizio. Un processo di rigenerazione urbana che riconsegnerà a Bacoli uno dei suoi gioielli più preziosi. Tra poche settimane, congiuntamente all’abbattimento di altri abusi sull’arenile, inizieremo i lavori per recuperare le strutture dell’ex liceo. Diventeranno uffici per polo nautico. Al servizio di cittadini ed ormeggi. Con bagni, uffici. Realizzeremo una piccola piazza. Collegheremo meglio il lungomare ed il borgo di Casevecchie con la pista ciclabile del lago Miseno. Perché con la cultura della legalità, a guadagnarci sono tutti. Ringrazio la Virtus Monte di Procida, e la famiglia Romeo, per questa azione di riscatto sociale. Nei prossimi giorni, inizieremo un torneo di beach volley. Ringrazio il vice sindaco Marianna Illiano, l’assessore Vittorio Ambrosino, la consigliera Carmela Anzalone. Ci stiamo riprendendo la spiaggia. Ci stiamo riprendendo uno dei paesaggi più belli del mondo. Insieme, è più bello. Un passo alla volta".