Caserma dei Vigili del Fuoco nella Mostra d'Oltremare: c'è l'accordo

“Salutiamo con soddisfazione la notizia dell’accordo per il trasferimento della caserma dei Vigili del Fuoco nella Mostra d'Oltremare di Napoli”.

Così Michele Coppola, segretario di Napoli del sindacato CONAPO dei Vigili del Fuoco, in merito alla notizia dell’ incontro di oggi in Prefettura cui hanno partecipato tra gli altri il sottosegretario di Stato all'Interno Carlo Sibilia, il prefetto di Napoli Marco Valentini, il capo Dipartimento e il capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e i rappresentanti del Comune di Napoli e dell'Ente Mostra d’Oltremare.

“Ci corre l’obbligo di ringraziare il governo - prosegue Coppola - per il tramite del Sottosegretario Sibilia, che in questa vicenda ha mostrato attenzione istituzionale e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco per il fattivo intervento che apre finalmente uno spiraglio nella direzione che attendevamo da anni e che abbiamo fortemente auspicato con le nostre numerose iniziative sindacali. Continueremo a tenere alta l’attenzione e a vigilare affinché si giunga in tempi celeri a siglare l’accordo definitivo che consenta di mantenere la presenza dei vigili del fuoco in un area metropolitana particolarmente sensibile di Napoli”.