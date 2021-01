Caserma Boscariello: nel nuovo Dpcm i fondi per la realizzazione

Sembra essere arrivato a compimento l'iter burocratico per la realizzazione della cittadella della polizia all'interno della caserma Boscariello a Miano. Con il Dpcm dello scorso 20 gennaio, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte ha dato il via libera ai fondi per la ristrutturazione della struttura che verrà realizzata sotto la guida del commissario Giuseppe D'Addato. All'interno del provvedimento di Conte è stato specificato anche l'impegno di spesa per un totale di 168,240 milioni di euro. Il progetto risale al 2017 e rappresenterebbe una svolta per il territorio. A siglare il protocollo d'intesa furono l'allora ministro dell'Interno, Angelino Alfano, il ministro della Difesa, Roberta Pinotti, il direttore dell'Agenzia del Demanio, Roberto Reggi e il presidente del Coni, Giovanni Malagò.

La struttura

All'interno di un'area di 46mila metri quadri, verrà realizzata la cosiddetta “cittadella della sicurezza” che prevede gli uffici della polizia, i servizi comuni, gli alloggi di servizio e il Centro elettronico nazionale. A finanziare il progetto sarà l'Agenzia del Demanio, che fa anche da stazione appaltante, attraverso la progettazione del Pfte. La realizzazione della cittadella permetterà di concentrare una serie di uffici presenti sul territorio liberando gli spazi che occupano attualmente. È il caso, per esempio della caserma di Monte di Dio dove è dislocato il reparto mobile della polizia partenopea. “La nascita di un presidio di legalità nella zona è un segnale forte di presenza dello Stato. Inoltre permetterà la promozione dello sport tra i tanti ragazzi dell'area nord di Napoli combattendo così anche la dispersione scolastica. E' il modo migliore di dimostrare attenzione per le periferie”. A dichiararlo è Marco Mansueto, segretario Cisal - Unione provinciale di Napoli, da anni impegnato in iniziative sociali e sportive per lo sviluppo del quartiere