Case vacanze truffa in Trentino: coinvolti anche napoletani

Giro di vite dei carabinieri della compagnia di Riva del Garda, in Trentino, contro le truffe delle false case vacanze offerte in locazione su Internet a prezzi concorrenziali. Risultato: i carabinieri delle stazioni di Madonna di Campiglio e Carisolo hanno passato sotto la lente tutti gli annunci via social considerati sospetti, ottenendo l'oscuramento delle inserzioni in odore di raggiro. Sette le persone denunciate.

"Traendo spunto dai numeri di telefono e incrociando i dati a livello nazionale, è stato possibile identificare i presunti responsabili - si legge in una nota -. I carabinieri hanno ricostruito attraverso accertamenti bancari i singoli movimenti sui conti correnti in cui erano confluiti i bonifici ordinati dai malcapitati. Ciò ha comportato il coinvolgimento di diverse procure, a causa delle diverse competenze territoriali: Trento, Asti, Pavia e Napoli. L'attività di controllo e repressione continua senza sosta, anche se l'auspicio è di una maggiore responsabilizzazione da parte degli utenti, così da evitare di cadere nella trappola di chi offre appartamenti a prezzi palesemente irrisori".