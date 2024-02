Case comunali occupate: sequestrate 254 abitazioni, indagate 419 persone

La procura di Napoli Nord ha aperto una indagine sull'occupazione abusiva di appartamenti nel Parco Verde di Caivano, teatro degli stupri di due cuginette di 13 anni la scorsa estate e da tempo tra le più grandi piazze di spaccio in Italia. E nell'ambito di questa inchiesta, ha emesso tre decreti di sequestro preventivo per un totale di 254 unità abitative.

Le indagini per individuare gli appartamenti e le aree condominiali indebitamente utilizzate sono state affidate a polizia, carabinieri e guardia di finanza. Sono state identificate 419 persone, indagate per il invasione arbitraria finalizzata all'occupazione di pubblici edifici.

Gli indagati non pagavano nemmeno i canoni di concessione al Comune, dato che i complessi abitativi del Parco sono edilizia residenziale pubblica. Dopo la notifica dei provvedimenti, gli abusivi devono lasciare libere le aree in 30 giorni, altrimenti si procederà all'esecuzione dello sgombero in maniera coatta.