Ischia: 3 minorenni feriti nei pressi di una discoteca di Casamicciola

L'allarme è scattato alle prime luci di oggi, verso le 5 del mattino, con la segnalazione di 3 ragazzini feriti a braccia e gambe nei pressi di una discoteca di Casamicciola Terme, sull'isola d'Ischia, affollatissima in questo caldo fine settimana di luglio.

Sul posto sono giunti sanitari e carabinieri della locale Compagnia.

I 3 ragazzini, tutti dell'isola, non in pericolo di vita ma visibilmente scossi e doloranti, sarebbero stati colpiti con un oggetto appuntito. In base ai primi rilievi, potrebbe trattarsi di cocci di vetro.

Sono ovviamente in corso indagini per chiarire motivi e dinamica del ferimento e identificare gli eventuali responsabili. I minori sono stati trasportati nell'ospedale ischitano per le cure del caso.