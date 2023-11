Le mani dei Casalesi su un imprenditore di Quarto: due condanne

Nicola Pezzella, alias “Palummiello”, Antonio Barbato e Giuseppe Diana, alias “'o ciuciar”, erano stati arrestati lo scorso agosto dalla Squadra Mobile della Questura di Caserta coordinati dalla Dda di Napoli su un'estorsione a un imprenditore di Quarto per gli "amici di Casale", impegnato in un cantiere edile ad Aversa. Pezzella e Barbato, difesi dagli avvocati Danilo Di Cecco e Giovanni Cantelli, hanno deciso di farsi processare con il rito abbreviato dal GIP del Tribunale di Napoli, Isabella Iaselli, e sono stati condannati entrambi ad anni 7 mesi 4 di reclusione (il pubblico ministero aveva chiesto la condanna a 10 anni di reclusione). Diana, difeso di fiducia dall’avvocato Luigi Poziello, ha deciso di procedere con il rito ordinario e sarà processato dal Tribunale Collegiale di Napoli Nord con giudizio dibattimentale, ove proverà a smontare le accuse mosse nei suoi confronti.

I fatti

Lo scorso Ferragosto Antonio Barbato, Nicola Pezzella e Giuseppe Diana, sono stati destinatari di un fermo a firma del Sostituto Procuratore Roberto Patscot della Dda partenopea per estorsione aggravata dal metodo mafioso, poiché avrebbero richiesto ad un imprenditore edile nel ramo delle costruzioni residenziali di Quarto - che stava effettuando lavori in via Giotto ad Aversa - di "mettersi a posto con gli amici di Casale".

All'imprenditore venne chiesta una somma tra i 15mila ed i 20mila euro, poi scesa a ottomila euro grazie allo sconto concessogli da Nicola Pezzella. La cifra estorsiva accordata alla vittima fu versata dalla stessa in due rate a distanza di 15 giorni. Secondo la ricostruzione della Dda partenopea Barbato avrebbe partecipato al primo di quegli incontri ma non proferì parola. La vittima in sede di denuncia riconobbe però i tre estorsori. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Vincenzo D'Angelo e Antonio Lanza hanno confermato il ruolo apicale assunto da Pezzella nel gruppo Schiavone del clan dei Casalesi. Elementi che hanno poi portato all'operazione della Squadra Mobile.