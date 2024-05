La madre ha bisogno di cure al Nord, al ritorno trovano casa occupata: "Ora dormiamo in strada"

Dormono in strada, o da quei pochi parenti che possono ospitarli. È il dramma che sta vivendo una famiglia di Monterusciello: legittima assegnataria di un alloggio popolare del quartiere puteolano, dopo essersi temporaneamente allontanata per una vicenda di cure saniterie al ritorno si è vista l'appartamento occupato da abusivi.

I tre, padre, madre e figlia, erano andati in Lombardia dove la madre era stata sottoposta a delle cure. Al ritorno l'amarissima sorpresa. Due donne e una ragazzina, dopo aver forzato la serratura ed essersi introdotte nell'appartamento, non avevano alcuna intenzione di andar via.

Da allora nulla si muove. La famiglia si è rivolta al deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli che stamattina, insieme ai consiglieri comunali di Europa Verde Enzo Pafundi e Gennaro Andreozzi e all'assessore Titti Zazzaro, si è recato sul posto.

"Viviamo qui in pratica da sempre - hanno raccontato le vittime - Eravamo fuori per questioni di salute e poi vivevamo un momento di debolezze a causa di due lutti consecutivi. Loro ne hanno approfittato. Sapevano dove colpire e sicuramente qualcuno le ha aiutate dato che è stato fatto un lavoro da esperti per scassinare la serratura".

"Abbiamo già richiesto l’intervento per lo sgombero sia al comune che alla procura visto che è stata sporta regolare denuncia - sono le parole di Borrelli - Come può certa gente permettersi di occupare le case altrui lasciando i legittimi assegnatari a dormire per strada? Chi necessita di un posto dove vivere deve rivolgersi alle Istituzioni, ai Servizi Sociali, chiedere che gli venga assegnata una casa e non commettere un illecito, un sopruso. Tra l’altro queste donne si sono anche permesse il lusso di sfidare le vittime e le Istituzioni dichiarando che non se ne andranno mai. Non sarà così. Non ci fermeremo, continueremo a scontrarci duramente contro chi toglie la casa alle persone e non permetteremo che la passino liscia".