Donna 85enne rientra in casa dopo l'occupazione e scoppia in lacrime

E' rientrata in casa ed è scoppiata a piangere una donna di 85 anni residente in una casa popolare di Quarto, in via De Gasperi. L'abitazione le era stata usurpata da un occupante abusivo che aveva approfittato di una sua assenza, era dalla figlia per problemi di salute.

La storia è stata raccontata attraverso i social dal deputato dell'Alleanza verdi e Sinistra Francesco Borrelli, che ha pubblicato anche un video in cui si vede il momento del rientro in casa. Purtroppo, l'abitazione è stata completamente vandalizzata ed è inutilizzabile. Presente anche il sindaco Antonio Sabino. “Hanno compiuto una violenza indicibile nei miei confronti – ha detto la donna - Spero che paghino per quello che mi hanno fatto. Non si rubano e non si trattano così le case altrui”.

Secondo borrelli “...non c’è stata solidarietà ma, anzi, l’invasione di casa è stata tollerata, se non supportata. Segno di una mentalità contorta che alimenta questa guerra tra poveri sui quali i clan banchettano. Vivere nella legalità, soprattutto in casi come questi, non vuol dire soltanto rispettare delle leggi imposte dall’alto ma mettere un freno a quelle condizioni di disagio in cui il più forte mangia il più debole su cui il sistema criminale ha costruito le proprie fortune. Denunciare, quindi, abusi e soprusi come questi vuol dire non solo vedersi riparare i torti subiti ma anche percorrere una strada che porta verso la fine di un sistema di sopraffazione e violenza. C’è ancora tanto da lavorare, sia da parte dello Stato, che deve essere più deciso, che da parte del popolo, che deve rialzare la testa”.