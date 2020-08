Ischia, scoperta casa d'appuntamenti: denunciato il proprietario di due appartamenti

Reclamizzava la sua 'particolare' attività anche sul web, nonostante di legale ci fosse ben poco. L'uomo, un 52enne del posto aveva trasformato due appartamenti di Casamicciola Terme in case chiuse, luoghi di appuntamenti a luci rosse. All'interno tre donne di origini extracomunitarie. I carabinieri hanno interrotto l'attività perché insospettiti da un certo via vai anche in orario notturno.

I militari di Casamicciola Terme hanno fatto irruzione e scoperto 4 clienti oltre al 52 enne. Secondo la ricostruzione dei carabinieri le donne pagavano una quota di affitto, senza contratto alcuno per l'appartamento. Il 52enne è stato denunciato per sfruttamento della prostituzione e per omessa comunicazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza delle generalità degli alloggiati.