Una casa per cinque anziani indigenti: oggi la consegna delle chiavi

Oggi alle 9:00, nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e l'assessore alle Politiche Sociali Luca Trapanese consegneranno le chiavi degli immobili di proprietà comunale, in via San Nicola al Nilo, agli aventi diritto: cinque anziani privi di possibilità alloggiative. Vengono così utilizzate alcune case in possesso del Comune di Napoli a cui non era stata data una nuova destinazione. Un nuovo utilizzo del patrimonio comunale rivolto al sociale che muove, in piccola parte, verso la crisi abitativa presente su tutto il territorio comunale con decine di famiglie ancora in attesa di case popolari.