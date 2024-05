Sottrae 10mila euro a una donna su Tik Tok: cartomante denunciato

Un ragazzo di 22 anni residente in provincia di Napoli è stato denunciato per estorsione dei carabinieri di Domodossola (Verbano-Cusio-Ossola): ha sottratto diecimila euro a una signora che si era rivolto a lui per un consulto di cartomanzia. Le indagini sono scattate nel dicembre scorso, in seguito alla denuncia della signora: ai militari la donna ha raccontato di attraversare un periodo di forte stress a causa di problemi familiari e di essersi rivolta al cartomante tramite la piattaforma social TikTok.

Il truffatore è riuscito a conquistare la fiducia della donna e, ottenuto il suo numero di telefono, si è fatto rivelare informazioni sensibili sulla vittima e sulla sua cerchia familiare. A quel punto, è passato alle minacce: denaro per evitare di veder diffusi sui social gli screenshot delle loro conversazioni. I militari sono risaliti all'identità del 22enne attraverso l'analisi delle transazioni bancarie e dei tabulati telefonici: l'uomo è risultato già noto alle forze dell'ordine per reati simili.