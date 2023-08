Cartelloni pubblicitari abusivi: l'intervento del Comune

Agenti dell'unità operativa Scampia della polizia locale di Napol hanno rimosso alcuni impianti pubblicitari abusivi installati in via via d'Alife e via Giovan Antonio Campano.

L'attività di rimozione nel quartiere di Scampia, segue quella di indagine che ha consentito agli agenti di identificare e sanzionare il responsabile degli abusi. Lo smantellamento è stato effettuato dal personale tecnico della Napoli Servizi.