Nuova intimidazione a padre Maurizio Patriciello: cartello lasciato davanti alla chiesa

Questa mattina a Caivano verso le 8:30 i carabinieri della tenenza locale hanno notato nei pressi del cancello pedonale della chiesa San Paolo apostolo un cartello recante la scritta “Bla bla bla pe mo” verosimilmente messo durante la notte. Si tratta della chiesa di padre Maurizio Patriciello a cui è stata assegnata la scorta pochi giorni fa per un altro episodio intimidatorio. Due settimane fa venne fatto esplodere un ordigno davanti all'ingresso della chiesa. Indagini in corso da parte dei carabinieri della tenenza di Caivano e della compagnia di Casoria per provare a risalire agli autori.

La parole di padre Maurizio Patriciello

“Parrocchia San Paolo Apostolo “ Parco Verde” Caivano. Stanotte, dopo la bomba di due settimane fa, hanno sistemato questa scritta. Gli inquirenti stanno cercando di capire quale sia il messaggio veicolato. Tutto nelle mani del buon Dio. Padre Maurizio Patriciello”. Con queste parole sul suo profilo Facebook, padre Maurizio Patriciello ha raccontato l'accaduto alla sua comunità.