Policlinico, spariscono i cartelli delle polemiche dal dipartimento di Oncologia

Sono stati rimossi. Erano affissi, e NapoliToday ne aveva parlato prima di tutti raccogliendo la testimonianza in esclusiva del familiare di una paziente, nel Day Hospital del dipartimento di Oncologia del Policlinico.

Ci riferiamo a cartelli davvero singolari come “Sedie rotte” o “È severamente vietato domandare quante persone ci sono in lista prima del proprio turno di visita”, o ancora “L'orario di visita scritto sulla prenotazione non ha valore e non sarà rispettato”, che avevano suscitato prevedibili polemiche una volta apparsi sul web.

I messaggi anonimi - senza alcun timbro o firma del Policlinico quindi da considerarsi “non ufficiali”, ma che di fatto erano lì imponendo prescrizioni a pazienti e familiari - dopo le numerose segnalSazioni sono stati fatti rimuovere dal direttore del dipartimento, il professor Sabino De Placido. Questi ha sottolineato l'estraneità della struttura sanitaria alla vicenda.