Trovato con diverse carte di credito: la scoperta su un napoletano a Formia

Dopo un servizio finalizzato alla prevenzione ed al contrasto dei reati predatori, i militari della compagnia carabinieri di Formia hanno denunciato un soggetto per riciclaggio. Nello specifico, i militari della Radiomobile, durante un controllo a tre soggetti originari di Napoli, uno di essi, disoccupato e gravato da numerosi precedenti di polizia, veniva trovato in possesso di diverse carte di credito a lui non riconducibili, opportunamente sottoposte a sequestro e messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria di Cassino.

La presenza dei carabinieri sulle principali arterie stradali del sud Pontino, e in particolare nella città di Formia, concorre ad aumentare la sicurezza percepita da parte della popolazione, incrementando l'attività di prevenzione e di contrasto alle condotte illecite.