Troppa gente in piazza per Carnevale, il sindaco: "Siamo fuori di testa. Ho chiamato la polizia"

"Siamo fuori di testa. Mi chiedete ogni giorno di chiudere le scuole. Ci lamentiamo tutti i giorni perché i ragazzi si assembrano nei weekend. E poi? Vedo famiglie intere festeggiare il Carnevale in piazza con i propri bambini? Vabbè che a Carnevale ogni scherzo vale…ma questo è troppo! Ho prontamente chiamato la Polizia locale che ringrazio ancora una volta per il lodevole e tempestivo intervento atto a ripristinare la normalità. Normalità che, ribadisco, è quella di RIMANERE A CASA! Quanto più possibile! Le varianti di SARS-Cov-2 stanno preoccupando il mondo intero e noi dobbiamo fare MASSIMA ATTENZIONE. Non sono più tollerabili atteggiamenti di questo tipo. I nostri bambini un giorno capiranno. Adesso tocca a noi genitori capirlo". Denuncia in un post Facebook il sindaco di Frattamaggiore, Marco Antonio Del Prete.