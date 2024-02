Tragedia in autostrada: il giovane Carmine muore mentre rientra dal lavoro

Lutto a Brusciano per la tragica e prematura morte di Carmine Romano. Il 36enne ha perso la vita ieri mattina in un tragico incidente sulla A1. Il giovane era operaio per una ditta di Afragola e da tutti era considerato un ragazzo d'oro. Sono tanti, infatti, i messaggi per lui e per la sua famiglia sui social.

"Il destino sa essere davvero tanto duro e crudele. Riposa in pace Carmine Romano. Mi stringo al dolore della cara mamma, Lucia Castaldo , del fratello Giacomo, della compagna, degli zii e dei parenti tutti", scrive Antonio.

O, ancora, c'è il messaggio di Tommaso: " Riposa in pace amico mio la tua notizia mi a spezzato il è come dicevi tu chi ama non dimentica Carmine Romano ti voglio ricordare così sempre con il sorriso".

Scontro tra furgoni

Oltre a Carmine, anche un suo collega ha perso la vita nell’incidente avvenuto ieri lungo l’autostrada A1, all'altezza di Caianiello, in direzione Napoli. I due sono morti a seguito dello schianto tra due furgoni lungo l’Autostrada del Sole. Un furgone per trasporto merci e un altro per trasporto passeggeri per cause da accertare si sono scontrati e si sono ribaltati nel bel mezzo della carreggiata.

Due morti, come detto, ma anche due feriti gravi. I due operai deceduti stavano rientrando ad Afragola dove si trova la ditta per la quale lavoravano. Si tratta di un 34enne e un 60enne, entrambi della provincia di Napoli. Sul posto sono intervenuti i ivigili del fuoco e i sanitari del 118. Inutili, però, i soccorsi: i due operai erano già morti.