Carmine Migliaccio diventerà papà: "Ho desiderato per anni questo momento"

"Non servono parole per descrivere l’amore, la gioia che si può provare… Ho desiderato per anni questo momento e non mi sembra ancora vero…. Amore mio Mamma e Papà sono qui ad aspettarti, sbrigati". Con queste parole scritte in un post su Facebook, Carmine Migliaccio annuncia ai suoi fans che presto diverrà padre.

Il comico di Giugliano, noto per il personaggio di Carolina, ha difatti mostrato un test di gravidanza positivo fatto dalla compagna. Un raggio di luce per l'artista dopo un periodo difficile.