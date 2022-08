Il cast di "Un posto al sole" piange l'amata Teresa: "Grazie per tutto quello che ci hai donato"

Dolore nel mondo dello spettacolo per la morte di Carmen Scivittaro che, tra i tanti ruoli in carriera, ha vestito i panni di Teresa in "Un posto al sole". Da quando ieri la notizia ha iniziato a circolare sono stati tanti i messaggi pubblicati in suo ricordo da amici ed ex colleghi della soap che aveva lasciato nel 2018. La scomparsa della Scivittaro, 77 anni, è stata annunciata - via social - da Walter Melchionda (Luigi Cotugno) e Alberto Rossi (Michele Saviani), ma come detto sono tanti i messaggi pubblicati.

Miriam Candurro (Serena) ha scritto: "Ciao Carmen. Gentile, sorridente, intelligente. Animo sensibile. Onorata di aver avuto la possibilità di imparare il mestiere accanto a te". Questo, invece, il messaggio di Michelangelo Tommaso (Filippo): "Ci avevano chiesto di rispettare un certo riserbo, ma ormai la notizia è sfuggita di mano e ha raggiunto già tante orecchie, purtroppo confermando la sua veridicità. Non posso non spendere parole su di te. Mi hai accolto come una zia quando ero un ragazzino, mi hai insegnato tantissime cose, mi hai sgridato, preso per il culo, mi hai detto di iscrivermi a salsa e merengue perché ero un legno, mi hai affittato la prima casa che ho mai avuto a Napoli e in tutta la mia vita. Io di contro ti ho fatto comprare il tuo primo Mac e ti ho fatto scoprire le infinte vie di Internet e dei social network, dove ti aggiravi nascosta tipo Stella della Senna.

Abbiamo parlato tanto, abbiamo riso molto e affrontato tanti temi esistenziali, perché sei sempre stata una donna molto cerebrale e profonda ma sei rimasta anche una ver ragazza di mondo, capace di sentire la vita nel suo pulsare leggero e passionale. Nonostante passassero gli anni, dentro di te sei rimasta quella giovane che si era divertita tanto nella mitica swinging London degli anni ‘60. Da tempo però non eri più tu, la tua salute ti ha dato filo da torcere, ma oggi sapere che ci hai lasciato mi provoca delle fortissime emozioni. Hai lottato tanto, e mi auguro che questa nuova avventura ti porti tutte le gioie che meriti e che negli ultimi anni ti sono mancate un po’. Buon viaggio Carmen, ragazza fantastica e attrice magnifica, grazie per tutto quello che ci hai donato in questa vita!"

Patrizio Rispo (Raffaele) ha scritto: "Ciao dolcissima amica, sorella, attrice di grande sensibilità ed intelligenza". Mentre Ilenia Lazzarin (VIola) scrive: "Che dolore grande buon viaggio". Un messaggio è stato pbblicato anche sulla pagina uyfficiale della soap: "La famiglia di Un posto al sole Rai è in lutto: addio a Carmen Scivittaro, l'indimenticabile Teresa Diacono di UPAS, scomparsa oggi in seguito a una malattia. Tutti noi della pagina ci stringiamo attorno ai familiari e amici con grande affetto".