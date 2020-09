Chiusura della campagna elettorale per i Cinque Stelle, cambia il dispositivo di traffico nel centro

Domani 17 settembre, alle 18.30 in piazza Carità a Napoli è previsto l'evento di chiusura della campagna elettorale del Movimento 5 Stelle in vista delle elezioni regionali del 20 e 21 settembre. Con la candidata del Movimento 5 Stelle alla presidenza della Regione Campania Valeria Ciarambino e i candidati M5S al Consiglio regionale della Campania, saranno presenti il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, la vicepresidente del Senato della Repubblica Paola Taverna, il viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Giancarlo Cancelleri, il sottosegretario agli Interni Carlo Sibilia, il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo e il sottosegretario allo Sviluppo Economico Alessandra Todde.

Il Comune di Napoli ha istituito un particolare dispositivo di traffico temporaneo in alcune strade cittadine, per il giorno 17 settembre 2020, al fine di permettere il regolare svolgimento della manifestazione politica. Nel dettaglio:

1. dalle ore 16.00 del 17 settembre e fino a cessate esigenze il divieto di transito veicolare: a) in via Pessina incrocio via Conte di Ruvo per i veicoli provenienti da piazza Museo Nazionale / Santa Teresa degli Scalzi; b) in via Toledo incrocio piazza Sette Settembre per i veicoli provenienti da via Sant'Anna dei Lombardi, con conseguente obbligo di svolta a destra in via Toledo direzione Piazza Dante;

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

2. in piazza Salvo D'Acquisto (Piazza Carità): a) dalle ore 08.00 del 17 settembre e fino a cessate esigenze, il divieto di fermata e di sosta con rimozione forzata; b) dalle ore 16.00 e fino a cessate esigenze, la sospensione del posteggio taxi.