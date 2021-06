Manca sangue, l'appello del Cardarelli

"E' necessario garantire le scorte di emocomponenti necessarie per le emergenze-urgenze, per le anemie croniche e per i talassemici"

Circolare del Cardarelli per carenza di sangue. L'appello dell'ospedale partenopeo: "Si chiede la collaborazione nel sensibilizzare gli utenti alla donazione di sangue presso il servizio Trasfusionale (padiglione E). E' necessario garantire le scorte di emocomponenti necessarie per le emergenze-urgenze, per le anemie croniche e per i talassemici. Si invitano i dipendenti a donare".