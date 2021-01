Cardinale Sepe ricoverato per Covid, la Curia: "Fiduciosi sul decorso e sulla degenza"

Il comunicato della Chiesa di Napoli sulle condizioni di salute dell'Arcivescovo, dopo il ricovero presso l'ospedale Cotugno per accertamenti diagnostici

Sono buone le condizioni di salute del Cardinale Crescenzio Sepe, ricoverato nella serata di venerdì presso l'ospedale Cotugno per accertamenti diagnostici. E' quanto fa sapere in una nota la Curia di Napoli.

L'Arcivescovo era risultato nuovamente positivo al tampone anti-Covid ed era rimasto ancora in isolamento nella sua casa di Largo Donnaregina. Per il permanere del contagio virale, però, "è stata ravvisata la necessità di sottoporlo ad accertamenti diagnostici, che non è possibile fare fuori dalla struttura ospedaliera", si legge nella nota della Curia.

I primi importanti esami hanno dato "esito favorevole". Per questo motivo la Curia si dice "molto fiduciosa sul decorso e sulla degenza, tanto che si spera il Cardinale possa essere dimesso in tempi rapidi".