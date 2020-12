Cardarelli, è pronta la tensostruttura: 16 nuovi posti letto per i pazienti Covid

Da oggi è possibile trasferire i primi pazienti nella tensostruttura allestita nei pressi del pronto soccorso Dea del Cardarelli. La struttura è stata realizzata al fine di decongestionare il pronto soccorso dell'ospedale. Saranno 16 i posti letto destinati alla cura dei pazienti Covid accertati o sospetti, in attesa del trasferimento nei reparti per il ricovero o del trasferimento a casa per le cure domiciliari.

La nota del Cardarelli sull'allestimento

Ecco la nota che inviò il Cardarelli sugli iniziali problemi di allestimento (poi risolti): "In merito a quanto riportato da alcuni organi di stampa sui ritardi relativi all’attivazione della tensostruttura presso l’Ospedale Cardarelli si precisa quanto segue: In data 2 novembre questa Azienda Sanitaria ha comunicato che era in fase di installazione la tensostruttura, operata di concerto con la Protezione Civile e la C.R.I., presso l’area di parcheggio retrostante al Padiglione DEA, a supporto del Pronto Soccorso. Durante tale periodo sono emersi problemi tecnici relativi alla natura del terreno che hanno richiesto la sistemazione del piazzale (basamento), ove posare la tenda principale destinata ad accogliere i degenti.