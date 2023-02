Cardarelli, stop ai ricoveri ed emergenza barelle|VIDEO

Nuovo stop ai ricoveri al Pronto Soccorso del Cardarelli per il sovraffollamento di questa mattina.

La denuncia arriva dalla Cgil Funzione Pubblica di Napoli. "Dobbiamo costatare nuovamente il blocco dei ricoveri in ospedale per la completa saturazione del pronto soccorso, nonostante l'apertura del nuovo Pre-Triage benedetto soltanto ieri dal Vescovo di Napoli e celebrata come se fosse stata la soluzione organizzativa risolutiva di problemi atavici. Segnaliamo anche la totale assenza di una visione per la risoluzione del problema barelle. Inoltre è gravissima la situazione nella quale versa il Pronto Soccorso e l'Osservazione Breve Intensiva dove il numero di barelle è ormai fuori controllo con tutti gli spazi occupati e dove pazienti e lavoratori scontano su diversi versanti un disagio intollerabile".