Cardarelli, il pronto soccorso accoglierà solo i malati gravi: la decisione

Il ritorno dell'emergenza Covid si riverbera anche sul Cardarelli. Con una circolare interna della direzione è stato comunicato che il pronto soccorso dovrà accogliere solamente pazienti in pericolo di vita e donne incinte da destinare al reparto di ginecologia. La scelta della direzione rientra nell'ottica di un utilizzo del presidio ospedaliero per accogliere i pazienti Covid. L'emergenza sta inducendo la Regione a riorganizzare i vari presidi per far fronte a un eventuale improvviso aumento delle ospedalizzazioni.

In un primo momento l'Opi sarebbe dovuto essere utilizzato solo parzialmente per i pazienti Covid ma, stante l'evoluzione dell'emergenza, la direzione generale avrebbe deciso di destinarlo completamente ai malati col virus. Per questo motivo il pronto soccorso del Cardarelli deve essere liberato dalla presenza di barelle e adeguato all'accoglimento di pazienti positivi al virus. La decisione è stata comunicata anche al 118 per evitare che vengano portati pazienti con altri tipi di patologie.

Al momento fanno sapere in maniera informale dal Cardarelli che, sebbene le ambulanze trasportino solo i pazienti gravi, comunque una parte di utenza arriva con mezzi propri e trovano accoglienza nel pronto soccorso. In pratica è stato limitato l'accesso solo a una parte dell'utenza in attesa di adeguare il pronto soccorso e attendere nuove istruzioni dalla direzione generale. Su questo peserà l'evolversi della situazione Covid. Molto probabilmente anche nella giornata del 31 dicembre questa disposizione verrà attuata con le stesse modalità.