Al Cardarelli un sistema robotico da oltre due milioni di euro affianca i neurochirurghi nelle operazioni

Presso la Neurochirurgia del Cardarelli, diretta da Claudio Schönauer, per la prima volta in questi giorni, sono state eseguite le prime operazioni con un nuovo sistema robotico che consente interventi oncologici craniali e spinali di media e bassa intensità, attraverso un approccio unico, innovativo e rivoluzionario. Il sistema di ultima generazione Cirq Robotic Arm, composto da un braccio articolato che ha la dimensione di un braccio umano è collegato ad un software di navigazione che, mediante l’acquisizione delle immagini attraverso la TAC e l’ecografo intraoperatori, si articola sull’area di intervento in aiuto della mano umana. Il tutto può essere visualizzato direttamente negli oculari di un microscopio di ultima generazione sotto forma di realtà aumentata per intervenire in sicurezza sulle aree più remote del cervello umano. Nella chirurgia vertebrale invece Il chirurgo, può raggiungere un livello di precisione elevatissimo, con una pianificazione delle traiettorie ad oggi non realizzabile.

Precisione millimetrica

Questa tecnologia acquistata attraverso l’impiego dei Fondi della Rete Oncologica regionale per un costo di circa 2 milioni e mezzo di euro, si compone di un Neuronavigatore, uno speciale tavolo operatorio, una TAC intraoperatoria, un ecografo intraoperatorio 3D ed un braccio robotizzato comandato direttamente dal Neuronavigatore. Disponibile in Italia attualmente solo in due strutture ospedaliere, il sistema permette di operare con una precisione millimetrica rispondendo alle impostazioni pre-operatorie programmate dallo specialista neurochirurgo. Un sistema integrato di navigazione consente di visualizzare in tempo reale le manovre chirurgiche, riducendo drasticamente il margine d’errore. Le operazioni vengono eseguite per via percutanea, con incisioni minime e, quindi, riduzione del dolore e della degenza post-operatoria. Di conseguenza, la ripresa delle attività quotidiane, lavorative e sportive dei pazienti è sensibilmente velocizzata. Dice Antonio d'Amore, Direttore Generale del Cardarelli: “Dobbiamo lavorare oggi per realizzare l’ospedale del futuro, introducendo tecnologie e competenze che fanno la differenza sul piano assistenziale e possono aiutarci a ridurre la migrazione sanitaria dei nostri cittadini verso altre regioni. Dobbiamo mettere i nostri professionisti nelle condizioni tecnologiche, organizzative e strutturali idonee a garantire le migliori cure ai cittadini campani e affermare il Cardarelli come polo di attrazione per i pazienti dell’intero Paese. Per realizzare un aggiornamento tecnologico di questa portata è necessario lavorare per molto tempo a procedure di acquisizione, sistemi di programmazione degli acquisti e valutazioni di impatto sul piano assistenziale. Mi complimento col dott. Schönauer e la sua equipe per la nuova tecnologia e ringrazio tutto lo staff dell’ingegneria clinica che ha seguito l’introduzione di questa piattaforma robotica”.