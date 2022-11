Al via i lavori al Cardarelli, tutto pronto in otto settimane

Al via la prima tranche di lavori di ristrutturazione del pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli. L'intervento riguarda le aree di prima accoglienza, pretriage, triage, e la "linea febbre", lo specifico percorso destinato ai pazienti sospetti Covid-19.

L'azienda ospedaliera stima che la prima fase dei lavori attualmente in corso sarà ultimata in un arco temporale di circa otto settimane. "L'attuale condizione dei locali del pronto soccorso - spiega il direttore generale del Cardarelli Antonio D'Amore - era tale da richiedere di procedere in modo prioritario alla realizzazione di una riqualificazione e riorganizzazione degli spazi. Si tratta di lavori effettuati in urgenza e che rispondono alla necessità di garantire la necessaria dignità a pazienti e operatori. Data la necessità di intervenire senza interrompere le attività, non potremo effettuare interventi che modifichino in modo radicale l'intera struttura del pronto soccorso: ottimizzeremo gli spazi, continuando a garantire la funzionalità del pronto soccorso". Proprio per garantire la continuità dell'attività assistenziale, l'intero intervento edilizio durerà diversi mesi e si articolerà in cinque diversi step.

Le aree di cantiere sono state allestite in una porzione degli spazi dell'attuale pronto soccorso, mentre, nelle fasi successive, il cantiere si sposterà in altre aree e l'attività assistenziale potrà estendersi alle zone già ristrutturate.