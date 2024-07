Manca il sangue al Cardarelli: parte l'appello social per le donazioni

Dall'ospedale Cardarelli di Napoli una campagna social per ricordare a tutti che la donazione del sangue non va in vacanza. Ogni anno, con l'arrivo del caldo, si registra un calo delle donazioni di sangue, a fronte di una richiesta che rimane costante, se non addirittura maggiore. Con la stagione calda, infatti, aumentano i traumi sia per incidenti stradali che per le tante attività all'aperto. Ogni mese il Cardarelli ha necessità per tutte le sue attività di circa 1.500 litri di sangue per effettuare interventi chirurgici, garantire terapie salvavita, gestire le emergenze. Per promuovere la donazione del sangue nel periodo estivo, il Cardarelli ha sviluppato una campagna sui social media finalizzata a sensibilizzare chi sta partendo per le vacanze a donare il sangue. Ad ogni donatore di sangue, infatti, vengono eseguiti gratuitamente gli esami del sangue più importanti e i test che possono rivelare alcune malattie infettive.

"Ciascuno cittadino può contribuire in modo gratuito a garantire una delle risorse indispensabili per il trattamento di tanti pazienti: il sangue - ha detto il direttore generale dell'Azienda ospedaliera, Antonio d'Amore - Si tratta di un gesto di grande generosità che fa bene anche a chi dona, garantendo un check up del proprio sangue. Prima di partire per le vacanze invito tutti coloro che possono a venire presso il nostro centro trasfusionale per diventare donatori". Si può donare il sangue direttamente al Cardarelli tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12, presso il piano terra del padiglione E. Per donare il plasma è necessario fissare un appuntamento contattando i numeri 081/7472489 - 331/6702222 o direttamente online: https://www.ospedalecardarelli.it/centro-donazione-sangue/