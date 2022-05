Barelle Cardarelli, De Luca: "E' un problema che risolveremo. Non ci sono emergenze"

"Il problema è strutturale. Bisogna realizzare una medicina territoriale. Bisogna arricchire anche il. Personale anche perché manca in tutta Italia. Bisogna creare condizioni retributive buone per incentivare i medici che lavorano in pronto soccorso. Comunque è un problema che risolveremo. Un po' di pazienza. Non ci sono emergenze particolari", sono queste le parole del presidente della Regione Campania riguardo il preavviso di dimissioni di 25 medici di pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli. L'annuncio del personale medico è arrivato dopo mesi di proteste per una situazione ritenuta non più sopportabile. Troppi accessi nel reparto di emergenza del più grande ospedale del Sud d'Italia. Un atto di protesta incisivo con la lettera protocollata ieri mattina e che denuncia le gravi condizioni del reparto del Cardarelli. Quella della Fp Cgil è un’azione provocatoria, che nasce con l’intento di accendere i riflettori su una situazione di difficoltà che si trascina da tempo.

"Ci dimostra ancora una volta come sia opportuno che nel prossimo protocollo d’intesa il policlinico Federico II sia parte integrante dei pronto soccorso. Mi auguro che questo possa accadere al più presto, con un piano assunzioni adeguato alle sfide della sanità del prossimo futuro", dichiara Maria Triassi, presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia della Federico II.

L'obbligo della mascherina

Al margine della presentazione dei progetti che hanno vinto il bando della Regione Campania dedicati alle imprese culturali presentati al MANN, il presidente De Luca ha rimarcato l'obbligo delle mascherine in Campania nei negozi, supermercati e per lo staff di strutture alberghiere e di ristorazione. In arrivo anche l'ordinanza.