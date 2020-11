Coronavirus, allarme dal Cardarelli: "Troppi casi nel pronto soccorso"

Giuseppe Longo, direttore generale dell’ospedale Cardarelli, intervenendo nella trasmissione Barba&Capelli condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia, punta il dito contro la medicina territoriale: “I pazienti a casa lamentano di non riuscire ad avere un momento di confronto e valutazione con i medici di base. È una situazione che ha messo sotto pressione il servizio sanitario".

La critica di Longo è verso la mancanza di controlli a casa: “Tutti i giorni cerchiamo di liberare i posti letto perché sono una risorsa fondamentale. Il pronto soccorso ci dimostra che arrivano molti pazienti non da ricovero, ma non hanno altra modalità se non il 118 o con l’arrivo diretto in ospedale. Il paziente non vuole solo valutazione telefonica ma anche dal vivo, un confronto diretto”. Sui posti letto il dirigente sanitario fornisce i numeri: “Siamo sopra i 200 per Covid, più alto è il numero dei contagiati e più alta è la pressione. Da oggi le cliniche universitarie dovrebbero fornire nuovi posti per trasferire così degenti e anche malati Covid”.