Troppi accessi, chiuso il pronto soccorso del Cardarelli

Chiuso il pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli a causa dell'eccesso di ricoveri. La decisione della direzione sanitaria è stata evidenziata anche dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. «Ci siamo interessati: "Abbiamo contattato direttamente il direttore dell'azienda sanitaria. Il pronto soccorso è stato chiuso e finché non verrà decongestionato saranno accettati soltanto codici rossi. Si sta facendo in modo che la situazione venga al più presto risolta".

L'ospedale conferma lo stop temporaneo spiegando che però l'affollamento non dipende da casi Covid e che nelle prossime ore verrà ripristinato il normale funzionamento del Cardarelli.

Trapianti: l'attività ospedaliera non si ferma

Intanto, non si ferma l’attività trapiantologica del Cardarelli di Napoli, mai venuta meno nonostante le grandi difficoltà legate al Covid. In un mese sono già 6 gli interventi portati a termine dai chirurghi delle équipes del Dipartimento Trapianti e dell’Unità Operativa Complessa Terapia Intensiva Fegato (UTIF). Interventi possibili grazie alla generosità di chi ha scelto di donare.

"Nonostante l’impatto della pandemia - ricorda il direttore generale Giuseppe Longo - il Cardarelli non ha mai ridotto l’attività nell’ambito dell’emergenza-urgenza, che resta un punto d’eccellenza di questa Azienda Ospedaliera. Le attività chirurgiche, e non solo quelle, ci confortano negli sforzi fatti e consentono di fissare nuovi obiettivi sempre più ambiziosi, in linea con la programmazione regionale che punta ad una sanità d’eccellenza".