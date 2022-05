Il dg del Cardarelli: "Manca personale nei pronto soccorso. I bandi vanno deserti"

Giuseppe Longo, direttore generale del Cardarelli rende nota la propria posizione in merito all'affollamento di barelle nel pronto soccorso dell'ospedale e alla dimissione in massa dei primari avviata ieri. "L'azienda ospedaliera Cardarelli di Napoli ha cercato sempre, in tutti i modi, non solo di trovare soluzioni per ridurre quanto più è possibile il congestionamento dei pazienti in pronto soccorso, ma anche di rinforzare il personale all'interno del Ps", spiega Longo

Grido d'allarme dei medici

"I forti momenti di criticità registrati dal pronto soccorso sono legati a un iper afflusso e a congestionamento delle aree del Ps. Il preavviso di dimissioni presentato ieri da 25 medici del pronto soccorso sottolinea è in realtà un vero e proprio grido d'allarme, dal mio punto di vista corretto, legato alla grossa tensione, al grosso lavoro e quindi al disagio che i lavoratori in questo momento logicamente riscontrano all'interno del pronto soccorso", ha proseguito Longo.

Bandi spesso deserti

Sugli sforzi del Cardarelli per rinforzare il personale medico, Longo precisa: "L'azienda ha realizzato 10 bandi, tra avvisi e concorsi, finalizzati a reclutare del personale. Molti di questi vanno deserti, come purtroppo avviene in tutta Italia. I pronto soccorso sono dei luoghi dove gli operatori fuggono, è anche un allarme lanciato dalla Società italiana di medicina d'urgenza. Lunedì termina la selezione di un ultimo bando che ha emanato questa direzione. Nella speranza che questo bando possa portare più risorse all'azienda".