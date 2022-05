Cardarelli, Matteo: "L'altro giorno abbiamo toccato il fondo"

Si è svolta stamattina l'annunciata manifestazione della Rsu Cardarelli.Sotto accusa il boom di barelle presenti negli scorsi giorni nel salone del pronto soccorso. Oggi invece il ps era vuoto, ma è importante che quanto accaduto non si verifichi più.

"Con le immagini dell'altro giorno abbiamo toccato il fondo, dichiara Nino Matteo (Segretario Cisl e Presidente della Rsu Cardarelli). Non puntiamo il dito contro nessuno ma l'organizzazione delle attività di pronto soccorso vanno, evidentemente, corrette in alcuni punti. Troppe prestazioni e troppi codici verdi rallentano le attività del nostro pronto soccorso, il più grande della città. Una criticità quella della presenza di un enorme numero di pazienti, ricoverati sulle barelle, che nei giorni scorsi ha raggiunto cifre davvero spropositate. In queste condizioni gli ammalati sono costretti a subire notevoli disagi, e diventa impossibile, per il personale tutto del PS, assicurare loro il rispetto della dignità umana, il decoro e la privacy".

(Barelle oggi)

(situazione barelle nei giorni scorsi)