Cardarelli, allagamenti e riscaldamenti fuori uso in un reparto: "Problema sarà risolto a breve"

Sta facendo il giro del web un video che mostra allagamenti nel reparto di pneumologia dell'ospedale Cardarelli di Napoli. Le immagini, diffuse dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, sono accompagnate dalla testimonianza di un paziente ricoverato nello stesso reparto che parla anche di riscaldamenti non funzionanti. Al video ha già risposto il nosocomio napoletano che - come spiega Borrelli - ha annunciato una soluzione rapida al problema.

"Fa freddissimo e siamo malati ai polmoni"

“Oramai la situazione è divenuta insostenibile. Sono ricoverato al reparto pneumologia, padiglione Palermo 1, all’ospedale Cardarelli di Napoli. Nonostante la struttura sia stata inaugurata da una ventina di giorni, non funzionano i riscaldamenti e nel reparto fa freddissimo.

Poiché qui siamo in cura per patologie ai polmoni, l’eccessivo freddo e la mancanza di una giusta temperatura potrebbe peggiorare ulteriormente le nostre condizioni di salute già precarie. Abbiamo rimostrato tale problematica ai sanitari (anche loro operano con felpe e cappucci infreddoliti), ma nonostante le loro segnalazioni a chi di dovere non si è mosso un dito.

Nemmeno le coperte e i plaid che ci siamo fatti portare dai nostri familiari riescono a riscaldarci. La situazione è veramente seria anche perché nonostante sia una struttura inaugurata da poco si è allagato tutto.”.